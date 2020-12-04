Отдельные клубы НХЛ рассматривают возможность игры на открытом воздухе для допуска болельщиков

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) изучают возможность проведения матчей предстоящего сезона на открытом воздухе для допуска болельщиков на стадионы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TSN.

На такой шаг готовы пойти ХК "Бостон", "Каролина", "Даллас", "Лос-Анджелес", "Нэшвилл" и "Питтсбург". Остальные команды, базирующиеся в США, отказались от данной идеи. Клубы из Канады не рассматривают вариант игры на открытом воздухе для допуска болельщиков из-за строгих ограничений внутри страны, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее НХЛ перенесла на неопределенный срок "Зимнюю классику", которая должна была пройти 1 января на открытом воздухе.

Старт нового сезона НХЛ запланирован на 1 января.-0-