Открытие Игр-2024 пройдет на реке Сена: оргкомитет утвердил концепцию

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года в Париже утвердил концепцию проведения церемонии открытия на реке Сена, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Наблюдать за парадом олимпийских команд, которые будут передвигаться в лодках по главной водной артерии Парижа, с набережных и мостов смогут все желающие. Соответственно церемония открытия будет бесплатной и открытой.

"Церемония открытия Игр в 2024 году будет не похожа на другие, которые традиционно проходили последние десятилетия. На нашу вечеринку приглашен весь мир", - отметил президент оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге.

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года.-0-