Открытие Олимпиады в Токио пройдет в упрощенном формате

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа церемоний открытия и закрытия летней Олимпиады в Токио, которая была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса, будет упрощена. Работать над ней будет другая творческая группа. Такая информация содержится на официальном сайте оргкомитета Токио-2020, сообщает БЕЛТА.

"Церемонии по-прежнему будут большим праздником для спортсменов и зрителей по всему миру, но, скорее всего, они пройдут в более простом и сдержанном формате, призванном отразить общее упрощение Игр и потенциальную необходимость все еще учитывать меры по противодействию распространению коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая творческая группа позволит организаторам Олимпиады в Токио быстрее и эффективнее подготовиться к проведению церемоний открытия и закрытия Игр в условиях ограниченного времени. Задача группы - создать церемонии, которые будут отражать ситуации, связанные с коронавирусом. Кроме того, из прежнего состава коллектива в творческой группе останется только Хироси Сасаки, который вновь назначен исполнительным креативным директором.

Ранее оргкомитет Игр в Токио сообщил, что бюджет Олимпиады и Паралимпиады увеличен на 294 млрд иен (около $2,84 млрд) и составит 1,64 трлн иен (около $15,9 млрд).

МОК и оргкомитет Олимпийских игр в Токио в конце марта этого года объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-