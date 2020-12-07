Открытое обращение к общественности подписали более 3 тыс. спортсменов

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. подписей поставлено под открытым обращением известных белорусских атлетов, чемпионов и призеров Олимпийских игр, мировых, европейских и национальных первенств к международной и белорусской общественности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Среди них известные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр, тренеры Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ), Николай Алехин (фехтование), Андрей Барбашинский (гандбол), Андрей и Александр Богданович (гребля на байдарках и каноэ), Сергей Булыгин (биатлон), Екатерина Карстен (гребля академическая), Антон Кушнир (фристайл), Марина Литвинчук (гребля на байдарках и каноэ), Игорь Макаров (дзюдо), Александр Масейков (гребля на байдарках и каноэ), Спартак Миронович (гандбол), Александр Медведь (борьба вольная), Янина Провалинская-Корольчик (легкая атлетика, толкание ядра), Анастасия Прокопенко (современное пятиборье), Наталья Цилинская (велоспорт), Любовь Черкашина (художественная гимнастика), Арина Соболенко (теннис), Валерий Шарий (тяжелая атлетика) и многие другие.

Атлеты и тренеры едины во мнении: белорусская олимпийская команда должна выступать на Играх под национальным флагом и не подвергаться давлению.-0-