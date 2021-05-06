Открытое первенство по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Городокском районе

6 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Открытое первенство по гребле на байдарках и каноэ, посвященное памяти мастера спорта СССР В.Я.Харкевича, впервые пройдет в Городокском районе на озере Лосвидо 6-7 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Витебской областной спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ "Альбатрос" Андрей Мамонов.

Соревнования среди воспитанников СДЮШОР и представителей других спортклубов области состоятся в память о бывшем тренере спортшколы Валерии Харкевиче, который вложил всю душу в развитие водного спорта, воспитал не одно поколение спортсменов. "В первенстве будут участвовать более 70 человек. Это ребята от 10 до 15 лет. На соревнования приедут воспитанники подразделений нашей СДЮШОР из Новолукомля, Лепеля, Витебска, Новополоцка, а также представители Витебского государственного училища олимпийского резерва", - рассказал Андрей Мамонов.

Открытое первенство пройдет в одном из самых живописных мест Городокского района - на озере Лосвидо. Здесь команды будут соревноваться в трех возрастных категориях. Юным спортсменам предстоит пройти три дистанции - 200 м, 500 м и 1 тыс. м. Состязания займут два дня. Победителям вручат медали и дипломы.

"Это начинание будем развивать. В будущем рассчитываем выйти на уровень областных соревнований, а после расширить масштаб мероприятия до регаты, на которую будем приглашать спортсменов как из Беларуси, так и из-за рубежа", - поделился планами директор СДЮШОР.

В спортшколе гребля на байдарках и каноэ культивируется не один десяток лет. Традиции данного вида спорта зародились здесь еще в 1980-х годах и поддерживаются до сих пор. Воспитанниками СДЮШОР школьники становятся с 9 лет и уже в 10-11 лет выходят на свои первые старты. Немало учащихся вернулось в спортшколу уже в качестве тренеров. Они продолжают активно заниматься греблей, а также готовят новую смену гребцов.-0-