Открытый чемпионат Гомельской области по конному спорту проведут 24-26 сентября

23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый чемпионат и первенство Гомельской области по конному спорту (троеборье) памяти чемпиона спартакиады народов СССР А.В.Рабыкина пройдут в Гомеле с 24 по 26 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре олимпийского резерва по прикладным видам спорта.

Соревнования объединят взрослых и юношей. За награды посоревнуются спортсмены из Могилевского ЦОР по конному спорту и современному пятиборью, РЦОР по конному спорту и коневодству (Минск), Гомельского ОЦОР по прикладным видам спорта.

В программе соревнований - манежная езда, полевые испытания,

конкур.

Победителям вручат дипломы, медали, кубки, а также денежное вознаграждение во взрослой категории, юношам - подарки.

Соревнования памяти Александра Рабыкина проводятся впервые. Он проработал в ГОЦОР около 30 лет. Был мастером спорта международного класса, чемпионом спартакиады народов СССР. За годы работы тренером подготовил много спортсменов высокого класса. В 2020 году Александр Рабыкин скоропостижно скончался. По инициативе спортсменов, руководства ГОЦОР принято решение провести открытый чемпионат Гомельской области. Организатором состязаний выступает управление спорта и туризма Гомельского облисполкома.-0-