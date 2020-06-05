5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый чемпионат и первенство Могилевской области по легкой атлетике пройдут 11-12 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

"В соревнованиях смогут принять участие легкоатлеты не младше 2004 года рождения. Эти старты станут первыми классическими легкоатлетическими соревнованиями в Беларуси с середины марта", - отметили в пресс-службе. Состязания состоятся в Могилеве в легкоатлетическом манеже СК "Олимпиец" и на стадионе "Спартак".

В Беларуси уже проводились 30 апреля дистанционные состязания в толкании ядра и в тройном прыжке - 19 мая. Планируется, что соревнования по метанию копья состоятся 12 июня.

Как отмечал ранее председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, чемпионат Беларуси пройдет в период с 31 июля по 2 августа на столичном стадионе "Динамо". Чемпионат страны даст необходимый соревновательный опыт спортсменам и возможность выплеснуть свои эмоции на стадионе. Состязания станут хорошей возможностью посмотреть, в какой форме находятся белорусские атлеты.-0-

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике станет ярким событием летнего сезона - Девятовский "Мы планируем провести чемпионат Беларуси в период с 31 июля по 2 августа на стадионе "Динамо". Соревнования пройдут в формате классической легкой атлетики", - сказал председатель БФЛА.