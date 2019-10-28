Открытый Кубок Беларуси по грэпплингу ADCC соберет в "Стайках" атлетов из 5 стран

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый Кубок Беларуси по грэпплингу ADCC соберет 3 ноября в олимпийском спортивном комплексе "Стайки" атлетов из пяти стран, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя ОО "Белорусская федерация грэпплинга" Роман Марковский.

"Состязания пройдут как среди детей, так и среди взрослых спортсменов. Участники турнира в зависимости от опыта занятий единоборствами и возраста будут разделены на дивизионы. Ожидается, что участие в турнире примут атлеты из России, Ирана, Украины, Польши и Беларуси", - сказал Роман Марковский. Белорусским спортсменам эти состязания дают хорошую возможность получить соревновательный опыт без выезда за рубеж, добавил он.

Кубок станет лишь одним из запланированных на сезон стартов. Зампред федерации грэпплинга отметил, что большее количество соревнований поможет вывести белорусских борцов на новый международный уровень.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Данное единоборство не включает в себя нанесение ударов и использование оружия. Стремление завершить поединок досрочно, с помощью болевого или удушающего приема, является отличительной особенностью грэпплинга.-0-