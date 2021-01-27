Открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью пройдет в Гомеле 29-31 января

27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью (мужчины, женщины) пройдет в Гомеле с 29 по 31 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном центре олимпийского резерва по прикладным видам спорта.

За награды поборются спортсмены Минской, Гомельской и Могилевской областей, а также представители РЦОП по водным видам спорта и СДЮШОР Минска.

Состязания пройдут на трех площадках: в спортивном комплексе по ул.Портовой (фехтование, плавание), Гомельском ОЦОР по легкой атлетике (комбинированный вид) и Гомельском ОЦОР по прикладным видам спорта (верховая езда).

"По итогам соревнований будут распределены очки в республиканский рейтинг для дальнейшего отбора на международные соревнования", - отметили в областном центре олимпийского резерва по прикладным видам спорта.

Кубок проводится для развития и популяризации современного пятиборья, стимулирования роста спортивных достижений, повышения спортмастерства.

Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, управление спорта и туризма Гомельского облисполкома.-0-