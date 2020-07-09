Отмена ЧЕ-2020 по современному пятиборью была ожидаема - старший тренер сборной Беларуси

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старший тренер национальной команды по современному пятиборью Анатолий Ткаченко прокомментировал корреспонденту БЕЛТА информацию об отмене чемпионата Европы-2020, который должен был состояться в Венгрии.

Информация о том, что континентальный форум 2020 года в Секешфехерваре не состоится, была опубликована сегодня. Как отметил Анатолий Ткаченко, к такому повороту событий белорусские рыцари пяти качеств были готовы.

"Это было прогнозируемое решение. Все же ранее Международный союз современного пятиборья отменил чемпионат мира и ряд других турниров под своей эгидой. Да, небольшая надежда была, но все же в уме держали два плана подготовки. Один, если континентальный форум состоится, и второй - на случай, если его не будет. Теперь будем работать, как было предусмотрено вторым вариантом развития событий", - резюмировал он.

В оставшиеся до нового сезона месяцы, по словам Анатолия Ткаченко, главная цель - сохранить физические качества спортсменов. Сначала это будут отборочные турниры, на которых предстоит увеличить количество олимпийских лицензий, а затем и сами Игры в Токио, перенесенные на год.

"Длительный отдых спортсменам на пользу не пойдет, поэтому продолжали тренировки, правда, в щадящем режиме, ведь сейчас выходить на пик формы нет смысла. Благо, все базы работали. Сейчас атлеты взяли небольшую паузу. Но 3 августа соберемся и начнем подготовку к следующему сезону. Безусловно, без соревнований не обойдется. На начало октября намечен чемпионат Беларуси, затем последует ряд подготовительных сборов. Надеюсь, что с января будем принимать участие и в международных стартах. С мартовского Кубка мира начинаем отбор на Олимпиаду, чтобы увеличить количество лицензий для нашей команды", - добавил старший тренер сборной.

Все спортсмены, завоевавшие олимпийские лицензии на соревнованиях 2019 года (континентальные чемпионаты, чемпионат мира, финал Кубка мира), остаются их обладателями. Все квалификационные очки, набранные к моменту прекращения соревнований, в том числе заработанные на Международном турнире в зале в Будапеште (Венгрия) в январе - феврале 2020 года и этапе Кубка мира 2020 года в Каире (Египет), будут засчитаны в мировой олимпийский рейтинг. В него будут включены результаты всех соревнований Кубка мира 2021 года, начиная с марта, в том числе финал этого турнира.

Заключительным состязанием олимпийского отбора станет чемпионат мира 2021 года в Минске. На этих соревнованиях будут разыграны по три персональные лицензии у мужчин и женщин. После окончания чемпионата мира, 14 июня, будут распределены оставшиеся места на Олимпийские игры по рейтингу (по восемь мест у мужчин и женщин). Крайний срок для определения всех участников олимпийского турнира по современному пятиборью - 5 июля 2021 года.

По итогам сезона 2019 года в белорусской команде лицензии на летние Игры завоевали Ирина Просенцова и Ольга Силкина.

XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-