Отменен домашний матч хоккеистов минского "Динамо" против рижан

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. КХЛ приняла решение не проводить матч между минским и рижским "Динамо", запланированный на 23 января, сообщает пресс-служба "зубров".

Данное решение принято Лигой в целях снижения рисков распространения коронавируса. О возможности провести данный матч в более поздний срок будет объявлено дополнительно. Ранее КХЛ также отменила домашние матчи "зубров" против "Северстали", "Витязя" и "Сочи", которые должны были состояться 17, 19 и 21 января.

Накануне стало известно, что тесты 20 хоккеистов минчан на COVID-19 оказались положительными. 9 января коронавирус был обнаружен у большинства игроков рижской команды.-0-