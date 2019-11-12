Отсутствие золотых наград у белорусских самбистов на ЧМ связано с травмами - главный тренер сборной

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отсутствие золотых наград у белорусских самбистов на прошедшем чемпионате мира связано с травмами, прокомментировал корреспонденту БЕЛТА итоги турнира главный тренер сборной Беларуси по самбо Дмитрий Базылев.

В целом выступление белорусских атлетов на чемпионате наставник назвал хорошим. "Отсутствие золотых медалей связано с тем, что наши спортсмены не смогли восстановиться от травм после предыдущих стартов и в полном объеме подготовиться к мировому форуму и выйти на пик формы, - сказал Дмитрий Базылев. - Тем не менее хорошо проявила себя молодежь: Мария Кондратьева (весовая категория свыше 80 кг) и Анфиса Копаева (48 кг), которые остановились в шаге от пьедестала почета".

Главный тренер отметил, что молодым спортсменам необходим опыт, набрать который помогут возрастные атлеты национальной сборной. Большие надежды связаны и с резервом. Стоит задача открыть отделения по самбо во всех регионах, привлекать в этому виду спорта детей, а также готовить тренерский состав.

Чемпионат мира по самбо проводился в Чхонджу (Республика Корея) с 8 по 10 ноября. Белорусские спортсмены завоевали на турнире 11 медалей (4 серебряных и 7 бронзовых).

Самбо - неолимпийский вид спорта, 30 октября 2018 года Международный олимпийский комитет объявил о временном признании самбо.-0-