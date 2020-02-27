Ответственность за допинг несут в первую очередь сами спортсмены - Баните

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены должны помнить, что именно они прежде всего несут ответственность за те препараты, которые принимают во время подготовки к ключевым стартам сезона. Об этом рассказала журналистам директор Литовского антидопингового агентства Рута Баните, выступившая с докладом на международном антидопинговом семинаре в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спортсмены должны быть очень внимательны и знать: за все, что попадает в их организм, ответственность несут в первую очередь они сами. Пусть они и доверяют своему персоналу как самим себе, все рано нужно проверить, что тебе дают для приема. Иначе будет как с одной из теннисисток, которая очень доверяла своим тренерам, но у них были свои проблемы, а в итоге она оказалась крайней", - привела пример директор Литовского антидопингового агентства.

Говоря о месте фармакологии в современном спорте, Рута Баните была весьма категорична: "Мое мнение таково, что если спортсмен хорошо питается, соблюдает режим, то фармакология ему не к чему".

Гостья из Литвы осталась довольна организацией семинара в Минске, отметила белорусских участников встречи, которые демонстрируют активность и интересуются последними изменениями в борьбе с допингом. "В Минске мне все очень понравилось. Приятно общаться с коллегами, которые активно участвуют в работе семинара и хотят получить новые знания, быть впереди в борьбе с допингом", - добавила она.

Участники международного семинара обсуждают инновации и передовые практики в области антидопингового образования, исследования ситуации за рубежом и другие актуальные вопросы борьбы с допингом. Организаторы мероприятия - Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет и Национальное антидопинговое агентство.-0-

Фото Максима Гучека