Парад атлетов на открытии Игр отменен

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы XXXII Олимпиады в Токио решили отказаться от традиционного парада атлетов на церемонии открытия, которое состоится 23 июля на Национальном олимпийском стадионе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Такое решение принято 15 июля на совещании шефов миссий с участием Президента МОК Томаса Баха.

Отмечается, что оргкомитет и МОК выступает, в первую очередь, за сохранение здоровья атлетов. Ограничение числа участников церемонии открытия Олимпиады связано также с профилактикой распространения коронавируса.

"Цель каждого спортсмена - принять участие в Олимпийских играх, и ничто не должно помешать ему выйти на такой долгожданный старт в Токио", - подчеркнули в оргкомитете "Токио-2020".

Остается открытым и вопрос с участием в церемонии флагоносцев. Этот вопрос в оргкомитете постараются решить в ближайшее время.-0-