Паралимпиада в Токио пройдет преимущественно без зрителей 

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паралимпийские игры в Токио будут проводиться преимущественно без зрителей из-за антикоронавирусных мер, сообщает информагентство Kyodo со ссылкой на организаторов Игр.





Официально решение оргкомитета Игр в Токио будет опубликовано позже. Также организаторы отмечают, что до начала состязаний остается неделя, и решение о присутствии зрителей может измениться в последние минуты. Все будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом в Японии.





С 12 июля в Токио объявлено чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заболевания COVID-19, вызванным распространением штамма дельта. 13 июля в Токио было зафиксировано рекордное количество случаев заболевания за сутки - 5773. Это почти втрое превышает показатель заболеваемости, зарегистрированный перед началом Олимпийских игр 23 июля.





Общенациональный опрос, проведенный Kyodo, показал, что 64,7% японцев хотят, чтобы Паралимпийские игры проводились без зрителей.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.-0-