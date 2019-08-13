Парфеевец, Волков, Масилевич и братья Малявко покидают ХК "Динамо-Минск"

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Братья Сергей и Александр Малявко, Максим Парфеевец, Артем Волков и Виктор Масилевич покидают хоккейный клуб "Динамо-Минск". Такое решение принято тренерским штабом "зубров" по итогам Кубка губернатора Нижегородской области, где минчане заняли последнее четвертое место, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

"В предстоящем сезоне хоккеисты, с которыми мы расстаемся, вряд ли получили бы много игровой практики в "Динамо", - прокомментировал решение штаба генеральный директор клуба Дмитрий Басков. - Братья Малявко, Артем Волков, Максим Парфеевец и Виктор Масилевич входят в сферу интересов национальной сборной, и наша общая задача - в оптимальной форме подвести их к чемпионату мира. Уверен, что эти хоккеисты усилят любой клуб экстралиги и своей игрой украсят национальное первенство".

По словам гендиректора, "Динамо" продолжит формировать состав по избранной стратегии с акцентом на молодежь, которая в будущем поможет клубу и сборной Беларуси выйти на новый уровень.-0-