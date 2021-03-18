Парфимович: будем стараться сохранить силу и баланс в "Динамо"

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском "Динамо" будут стараться сохранить силу и баланс команды, рассказал на пресс-конференции посвященной итогам сезона 2020/2021 генеральный менеджер "зубров" Андрей Парфимович, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, мы будем стараться минимизировать число легионеров и вводить максимальное количество белорусов, но при этом стараться сохранить баланс и силу команды. Легионерская формула есть, и мы ее соблюдаем. Те же Шейн Принс, Франсис Паре, Дэнни Тэйлор уже не легионеры и, скорее всего, дебютируют за сборную Беларуси на предстоящем чемпионате мира 2021 года. Считать же русских хоккеистов легионерами, на мой взгляд, не очень корректно. Я родился, вырос в России и очень люблю Беларусь. Те русские ребята, которые за нас играют, наверняка, также могут полюбить нашу страну, и она станет для них второй родиной", - сказал Андрей Парфимович.

Минские динамовцы, набрав 57 очков, заняли 11-е место в регулярном чемпионате КХЛ и впервые за несколько лет вышли в следующую стадию соревнований. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина команда Крэйга Вудкрофта играла на равных, но вынуждена была уступить СКА из Санкт-Петербурга в серии до четырех побед со счетом 1:4, удостоившись за показанный ими хоккей положительных отзывов от специалистов и любителей.-0-