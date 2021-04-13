"Пари Сен-Жермен" и "Челси" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Пари Сен-Жермен" и "Челси" стали первыми полуфиналистами футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Париже французский "Пари Сен-Жермен" в ответном четвертьфинальном поединке уступил немецкой "Баварии" 0:1, но благодаря победе в Мюнхене со счетом 3:2 пробился в квартет полуфиналистов.

В испанской Севилье английский "Челси" проиграл португальскому "Порту" с результатом 0:1, но прошел дальше за счет победы в первой игре с результатом 2:0.

Еще два участника полуфинальной стадии Лиги чемпионов определятся 14 апреля. Английский "Ливерпуль" попробует взять реванш у мадридского "Реала", которому неделю назад уступил в испанской столице со счетом 1:3. В Дортмунде немецкая "Боруссия" попробует победить лидера английской премьер-лиги "Манчестер Сити" после гостевого поражения с результатом 1:2. Главные надежды болельщики дортмундского клуба связывают с норвежским форвардом Эрлингом Холланом, который возглавляет список лучших бомбардиров ЛЧ, забив 10 мячей.-0-