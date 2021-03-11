"Пари Сен-Жермен" и "Ливерпуль" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" и английского "Ливерпул" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После уверенной гостевой виктории над испанской "Барселоной" (4:1) парижане на своем поле сыграли вничью - 1:1. На 31-й минуте игры в столице Франции лидер атак хозяев Килиан Мбаппе с пенальти открыл счет, а через 6 минут Лионел Месси сравнял результат. Перед самым перерывом гости получили право на пенальти, но голкипер Кейлор Навас отразил удар Лионеля Месси. Во втором тайме гости владели инициативой, нанесли 20 ударов по воротам соперников, но успеха так и не добились.

На поле "Пушкаш Арены" в Будапеште "Ливерпуль" во второй раз подряд обыграл немецкий "Лейпциг" со счетом 2:0. Оба мяча в этой встрече были забиты во второй половине - на 71-й минуте отличился Мохамед Салах, а еще через три минуты его успех повторил Садио Мане.

Первыми четвертьфиналистами чемпионской Лиги стали португальский "Порту", одолевший по сумме двух встреч 1/8 финала итальянский "Ювентус" - 2:1 (дома) и 2:3 (в гостях), и немецкая "Боруссия" из Дортмунда, переигравшая испанскую "Севилью" - 3:2 (в гостях) и 2:2 (дома).

Остальные поединки за выход в четвертьфинал ЛЧ пройдут на следующей неделе:

16 марта

"Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия; результат первого матча - 2:0), "Реал" (Мадрид, Испания) - "Аталанта" (Бергамо, Италия; 1:0)

17 марта

"Челси" (Лондон, Англия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания; 1:0), "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Лацио" (Рим, Италия; 4:1).

Сегодня вечером во втором по рангу континентальном турнире - Лиге Европы, состоятся ответные матчи 1/16 финала, после которых определятся все участники 1/8 финала.-0-