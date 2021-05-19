"Пари Сен-Жермен" и "Ольборг" вышли в "Финал четырех" гандбольной Лиги чемпионов

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились первые участники решающего этапа гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В столице Франции в ответном четвертьфинальном поединке гандболисты "Пари Сен-Жермен" взяли реванш у победителя прошлого сезона чемпионской Лиги немецкого "Киля" со счетом 34:28 и продолжат борьбу за трофей. В их первой четвертьфинальной встрече "Киль" выиграл на своей арене с перевесом в два мяча - 31:29.

Вслед за лучшим французским клубом в "Финал четырех" пробился датский "Ольборг", который по сумме двух четвертьфинальных встреч одолел еще одного представителя немецкой бундеслиги "Фленсбург". На своей площадке "Ольборг" победил с перевесом в пять мячей - 26:21, а в ответной игре на выезде проиграл с разницей в четыре гола - 29:33.

Еще два участника "Финала четырех" определятся 20 мая. Чемпионы Беларуси гандболисты клуба "Мешков Брест" сыграют в гостях у испанской "Барселоны". На прошлой неделе брестчане проиграли "Барсе" на площадке своего спорткомплекса "Виктория" со счетом 29:33. В нынешнем сезоне барселонская команда одержала победы во всех 17 матчах Лиги чемпионов.

Венгерский "Веспрем" у себя дома встретится с французским "Нантом". В первой игре французский клуб обыграл венгерскую дружину на своей арене с результатом 32:28.

Победители четвертьфинальной стадии выходят в "Финал четырех", который состоится 12-13 июня в немецком Кельне. В решающем поединке прошлого сезона Лиги чемпионов гандболисты "Киля" обыграли "Барселону" со счетом 33:28. "Барселона" выигрывала главный клубный турнир Старого Света больше других - девять раз. Дважды, в 2011-м и 2015 годах, в ее составе был белорус Сергей Рутенко. Пять титулов у немецкого "Гуммерсбаха", четыре в активе "Киля", трижды обладателями кубка европейских чемпионов становились гандболисты минского СКА (1987, 1989, 1990).-0-