"Пари Сен-Жермен" победил "Пик" в гандбольной Лиге чемпионов

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский гандбольный клуб "Пари Сен-Жермен" победил венгерский "Пик" в перенесенном гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Сегеде, французский клуб уступал после первого тайма 16:17, но после перерыва сумел не только догнать соперников, но и выиграть с результатом 32:29.

Чемпион Беларуси "Мешков Брест" на этой неделе уступил на своей арене одному из лидеров предварительной группы А немецкому "Фленсбургу" со счетом 26:28. Положение команд сейчас таково: "Фленсбург" - 15 очков (9 матчей), "Кельце" (Польша) - 13 (8) "Мешков Брест" - 9 (10), "Порту" - 8 (9), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 8 (7), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 4 (7), "Эльверум" (Норвегия) - 4 (8), "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 3 (6). Свой следующий поединок "Мешков Брест" также проведет на своей арене против "Кельце", в котором играют белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш.

Положение в группе В чемпионской Лиги: "Барселона" (Испания) - 18 (9), "Веспрем" (Венгрия) - 13 (9), "Мотор" (Запорожье, Украина) - 12 (10), "Ольборг" (Дания) - 10 (9), "Киль" (Германия) - 9 (9), "Нант" (Франция) - 4 (8), "Целе" (Словения) - 4 (9), "Загреб" (Хорватия) - 0 (7).

После завершения группового этапа по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места, проведут матчи 1/8 финала.-0-