"Пари Сен-Жермен" стал последним четвертьфиналистом гандбольной ЛЧ

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов определились все участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем поединке 1/8 финала французский "Пари Сен-Жермен" на своей арене одержал победу над гостями из словенского "Целе" с результатом 31:23. В первом матче французы победили словенцев на их площадке со счетом 37:24. В четвертьфинале парижане дважды встретятся с немецким "Килем".

Чемпион Беларуси "Мешков Брест" впервые пробился в восьмерку лучших клубов Старого Света, одолев по сумме двух поединков 1/8 финала запорожский "Мотор" - 30:32 (в гостях) и 30:23 (дома). В борьбе за выход в полуфинал "Мешков Брест" будет соперничать с испанской "Барселоной". Испанский клуб в этом сезоне чемпионской Лиги одержал 16 викторий в 16 проведенных матчах: 14 на групповой стадии и две на старте плей-офф. В 1/8 финала "Барса" дважды разгромила норвежский "Эльверум" - 37:25 и 39:19. Первая встреча за выход в решающий этап ЛЧ состоится 12 мая в Бресте, ответная - 19 мая в Барселоне.

Составы остальных пар 1/4 финала: "Нант" (Франция) - "Веспрем" (Венгрия), "Ольборг" (Дания) - "Фленсбург" (Германия).

Победители четвертьфинальной стадии выйдут в "Финал четырех", который состоится 12-13 июня в немецком Кельне.-0-