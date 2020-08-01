"Пари Сен-Жермен" в девятый раз выиграл Кубок французской лиги

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Пари Сен-Жермен" в девятый раз в истории стали обладателями Кубка французской лиги, выиграв второй трофей за неделю и третий в сезоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке на поле арены "Стад де Франс" парижане встретили упорнейшее сопротивление со стороны "Лиона", завершив основное и дополнительное время вничью - 0:0.

В серии пенальти "ПСЖ" победил со счетом 6:5. Героем матча стал голкипер парижан Кейлор Навас, который отразил удар Бертрана Траоре, а затем Пабло Сарабия забил победный пенальти.

Неделю назад подопечные немецкого тренера Томаса Тухеля выиграли Кубок Франции, одолев в финале "Сент-Этьен" с минимальным перевесом 1:0, а ранее в девятый раз стали чемпионами страны. Нынешнее французское первенство не было доиграно в связи с пандемией коронавируса.

Старт следующего чемпионата Франции намечен на 21 августа.-0-

Фото "Пари Сен-Жермен"