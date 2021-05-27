Parimatch – бренд года в спорте по результатам международной премии MarSpo Awards 2021

26 мая в "Лужниках" (Москва) состоялась церемония награждения победителей 5-й профессиональной премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards. В число победителей вошла компания Parimatch Belarus, получив "золото" и "серебро".

Проект "Партнерство с белорусским футболом" удостоен самой высокой награды в номинации "Лучшее антикризисное решение в спортивном маркетинге". Кейс стал беспрецедентным в плане эффективности и использования инструментов маркетинга в достижении поставленных целей.

Второй проект "Париматч Экстралига – врываемся в Digital" отмечен серебряной наградой в номинации "Лучшая спонсорская активация". Масштабная кампания по продвижению белорусской хоккейной лиги в Digital не только привлекла внимание болельщиков, увеличив онлайн-аудиторию матчей Экстралиги в 5 раз, но и способствовала росту количества ставок.

Специальной номинацией "Бренд года в спорте" отмечен глобальный бренд Parimatch, получивший суммарно наибольшее количество "спортивных" наград – 14.

– Боевой дух, стремление к первенству и эффективности – будь то реализуемые нами проекты, флагманская позиция в своей нише или инновационные решения – в ДНК компании Parimatch. Мы гордимся, что результаты нашей работы по достоинству оценило профессиональное жюри конкурса. Это вдохновляет нас искать креативные механики и нестандартные решения для новых побед, – отметил Александр Осипов, руководитель проектов по развитию партнерских программ Parimatch Belarus.

В 2021 году на награды в 26 основных номинациях претендовало рекордное количество участников – более 270 заявок было получено от номинантов, в шорт-лист попали 179 из них.

MarSpo Awards – профессиональная награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее эффективно используют в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга с целью популяризации спортивных событий и организаций, повышения ценности и узнаваемости брендов.

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