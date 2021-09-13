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Спорт
13 сентября 2021, 09:00

Parimatch и Белорусская федерация гандбола: в новый сезон снова вместе

Белорусская федерация гандбола и компания Parimatch продолжат сотрудничество: это уже третий спортивный сезон, в рамках которого Parimatch остается эксклюзивным беттинг-партнером БФГ, а также мужской сборной Беларуси по гандболу.

Как и ранее, на играх “Париматч Суперлиги” и “Париматч Кубка” среди мужских и женских команд предусмотрено интегрированное присутствие бренда Parimatch.

В предстоящем сезоне будет задействован максимум digital возможностей: интеграции в соцсетях, промо гандбольных матчей с целью укрепления позиций обеих сторон в медиасфере и расширения клиентских баз партнеров. Совместные проекты будут направлены на популяризацию чемпионата, а также привлечение новой аудитории.

— Возможно, в Беларуси гандбол болельщиками немного недооценен, тем не менее, это один из самых динамичных, зрелищных и успешных с точки зрения локальных результатов видов спорта. Гандбол имеет широкую географию и популярность, поэтому мы с радостью продолжим работу, которую начали два года назад. В новом сезоне подключим новые инструменты, направленные прежде всего на диджитал, — прокомментировал коммерческий директор Parimatch Belarus Михаил Герасимович.

— Иногда прийти к соглашению бывает проще, чем его продлить, и то, что наше сотрудничество продолжается уже третий сезон, лишний раз свидетельствует об уважении взаимных интересов и схожести взглядов на развитие медийной составляющей нашего вида спорта. Участие нашего партнера Parimatch в составе медиагруппы на топ соревнованиях национальных команд, медиа проекты, реализуемые у нас в стране, безусловно, работают на популяризацию гандбола в Беларуси и повышение узнаваемости белорусского гандбола в Европе и мире. Конечно, традиционно, в спорте крайне важна государственная поддержка, но именно присутствие частных бизнес-партнеров является «лакмусовой бумажкой» и показателем коммерческой жизнеспособности, эффективности спортивных проектов, — сказал Генеральный секретарь, директор БФГ Андрей Балецкий.

Впервые соглашение о сотрудничестве с гандбольной федерацией было подписано в 2019 году — тогда компания Parimatch стала партнером мужской сборной Беларуси на чемпионате Европы. Именно с гандбола началась история коллабораций Parimatch со спортивными командами.

Сегодня Parimatch оказывает поддержку социальным спортивным проектам, участвует в развитии спорта, задействуя возможности глобальных и локальных партнерств, способствует карьере талантливых спортсменов.

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гандбол игры сотрудничество
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