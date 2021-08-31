Parimatch и ФХБ расширили сотрудничество. Экстралига – с новым логотипом!

Компания Parimatch и Федерация хоккея Беларуси продлили партнерское соглашение. Букмекер сохранит позицию титульного спонсора Экстралиги на ближайшие три сезона – по 2023/24 включительно.

Партнеры продолжат проект по выделению персональных денежных грантов лучшим пресс-службам Экстралиги. Как показала практика прошлого сезона, этот уникальный для белорусского спорта кейс повышает медийность национального чемпионата и делает его более заметным в информационном поле. Обладатели грантов будут определяться ежемесячно.

Вместе с тем представлен обновленный логотип "Париматч-Экстралиги". В него интегрирована айдентика Parimatch, а также число 30 – в этом году в национальном чемпионате будет сыгран уже 30-й сезон.

Parimatch и ФХБ ставят перед собой большие задачи по популяризации хоккея и продвижению бренда Экстралиги. В новом сезоне взаимовыгодное сотрудничество станет максимально ориентировано на digital с целью укрепления позиций обеих сторон в медиасфере. Маркетинговые активации будут направлены на популяризацию чемпионата, а также привлечение новой целевой аудитории.

– Надеемся, юбилейный 30-й сезон чемпионата получится ярким и уже традиционно хорошо насыщенным медийно. Команда Parimatch желает белорусским клубам в ближайшие годы сотрудничества с Экстралигой быть интересными для болельщиков и открывать новых качественных игроков, которые смогут усилить сборную и двигать белорусский хоккей вперед наряду с совместными с Parimatch проектами, – отметил коммерческий директор Parimatch Михаил Герасимович.

– Наше партнерство с одним из крупнейших букмекеров приобретает долгосрочный характер. Благодаря сотрудничеству с компанией Parimatch на протяжении последних лет наш чемпионат обрел новый визуальный облик и стал более привлекательным для болельщиков, – прокомментировал новое соглашение заместитель председателя ФХБ Артем Васильев. – Отметим, что новый этап нашего сотрудничества подразумевает расширение "пакета" и, соответственно, существенную поддержку со стороны спонсора. За счет этого в предстоящих сезонах все клубы продолжат получать комплекты игровой формы, свое развитие получит и уникальный для белорусского спорта проект по выделению персональных денежных грантов пресс-службам участников чемпионата. Также нами запланирован ряд других маркетинговых активаций, направленных на популяризацию национального чемпионата и развитие его коммерческого потенциала.

Амбиции Parimatch в индустрии белорусского спорта подтверждают партнерства не только с ФХБ, но и с федерациями футбола, гандбола и дрифтинга, а также ГК "Мешков Брест", БК "Цмокi-Мiнск" и др.

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