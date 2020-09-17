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17 сентября 2020, 14:15

Parimatch объявляет о партнерстве с Ювентус

17 сентября 2020 года: Parimatch, глобальная технологическая и беттинговая компания объявляет о новом стратегическом партнерстве с легендарной международной футбольной командой Ювентус. В начале октября Parimatch и Ювентус проведут совместную онлайн пресс-конференцию, на которой расскажут об условиях партнерства и ответят на интересующие вопросы.

Партнерство с Ювентус, одним из крупнейших клубов мира, открывает для Parimatch новую важную веху, которая позволит бренду еще больше расширить свой международный профиль, охватив миллионы фанатов по всему миру. Parimatch и Ювентус будут тесно сотрудничать в рамках этой сделки как два бренда, стремящихся создать беспрецедентные развлекательные программы для своих клиентов.

Участники пресс-конференции услышат подробности захватывающих новостей от генерального директора Parimatch Сергея Портнова и CRO Ювентус Джорджо Риччи. Также в планах привлечь на пресс-конференцию особого гостя – звезду клуба. Подтвержденная дата, время и подробности конференции будут объявлены в скором времени.

- И Parimatch, и Ювентус стремятся стать абсолютными чемпионами в своих направлениях, обеспечивая миллионы болельщиков по всему миру высококачественными видами развлечений. Я с нетерпением жду возможности рассказать вам больше вместе с Джорджо Риччи и, возможно, с одним или двумя специальными гостями во время нашей онлайн пресс-конференции в октябре, – прокомментировал Сергей Портнов, СЕО Parimatch.

- Крайне рада партнерству, которое является абсолютно вдохновляющим в своем стремлении к вершинам, лидерству, профессионализму. Уверена, что наше сотрудничество будет ярким и запоминающимся. Микс таких брендов подарит много заряжающих эмоций болельщикам и игрокам как в нашей стране, так и на международной арене, – отметила Юлия Лешкова, заместитель директора Parimatch Belarus.

- Ювентус и Parimatch едины в своем стремлении к поиску новых технологических решений. Начиная с первого матча лиги, мы увидим проявление бренда на иностранном телевидении с помощью последнего цифрового оверлея, который будет установлен на светодиодную систему Allianz Stadium. Наше сотрудничество ориентировано на глобальный масштаб, но исключительно за пределами Италии и Юго-Восточной Азии. Мы поддерживаем путь международного роста партнера, усиливая взаимным желанием взаимодействовать с все более широкой аудиторией, – добавил Джорджио Ричи, руководитель отдела глобального партнерства и корпоративных доходов "Ювентуса".

Parimatch выбирает партнеров, схожих по духу, чтобы вовлекать и развлекать клиентов – как старых, так и новых. Так, в июле 2018 года Parimatch стал официальным беттинговым партнером UFC в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), позже в семью амбассадоров бренда Parimatch вошли легенды мирового спорта Конор МакГрегор и Майк Тайсон, воплощающие смелость бренда. А сегодня – это Ювентус.

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О Parimatch

Parimatch – международный букмекерский холдинг, который за годы активного развития трансформировался в одного из признанных лидеров беттинг-индустрии Европы и СНГ. Компания работает с технологиями и постоянно развивает и улучшает качество обслуживания клиентов из 60 стран мира. На сегодняшний день Parimatch является меценатом спорта в Беларуси. Задействовав потенциал глобальных партнерств, компания оказывает поддержку социальным спортивным проектам, участвует в развитии спорта и киберспорта, способствует развитию карьеры талантливых спортсменов.

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