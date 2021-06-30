Parimatch объявляет о партнерстве с Ticketpro: будь в игре!

Компания Parimatch, лидер индустрии беттинга Беларуси, и крупнейший билетный оператор Ticketpro анонсировали партнерство. Цель коллаборации – расширение предложения в сфере спорта для белорусских зрителей.

В рамках сотрудничества, покупая любой билет в разделе "Спорт", каждый пользователь получит специальный бонус от компании Parimatch. Таким образом, болельщики смогут не только посетить мероприятие, но и быть "в игре" – приобщиться к победе любимой команды со специальным предложением от Parimatch.

– Мы нацелены на развитие, расширение и, постоянно руководствуясь принципами эффективности, стремимся обеспечить безупречный сервис нашим пользователям, предоставляя все возможности для отличного отдыха – это главное в сфере развлечений, – отметил Александр Осипов, руководитель направления по развитию партнерских программ Parimatch Belarus.

– Наша компания стремится к развитию клиентского сервиса и созданию максимального комфорта для каждого пользователя Ticketpro.

Уверены, сотрудничество подарит всем любителям спорта новые и яркие эмоции, а это и есть то, за чем мы идем на спортивные объекты, – сказал Александр Окишев, заместитель директора по техническим вопросам Ticketpro.

Партнерство призвано предоставить компаниям больше возможностей для сохранения лидерских позиций на рынке.

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Parimatch – это букмекерский бренд, который объединяет технологии, бизнес и спорт и дарит эмоции от азартных развлечений, основываясь на собственных технологических разработках. Parimatch Belarus – победитель в номинациях "Высокотехнологичные услуги в букмекерской сфере" и "Букмекерские компании" (премия "Бренд года – 2020"), а также "Мобильное приложение для ставок №1" (премия "Номер один", 2021) – гордится надежным букмекерским и игровым приложением на инновационной цифровой платформе для мобильных устройств.

Ticketpro – первый билетный оператор Республики Беларусь, созданный в 2009 году. Основным направлением его деятельности является продажа билетов на культурно-развлекательные и спортивные мероприятия.

Ticketpro является официальным билетным партнером Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, хоккейного клуба "Динамо-Минск", футбольного клуба "БАТЭ", футбольного клуба "Динамо-Минск", баскетбольного клуба "Цмоки-Минск" и других спортивных клубов и федераций. В 2014 г. компания с успехом выступила в качестве официального билетного оператора чемпионата мира по хоккею в городе Минске.

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