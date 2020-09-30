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30 сентября 2020, 16:00

Parimatch - официальный беттинг-партнер LaLiga в СНГ

30 сентября в Мадриде компания Parimatch подписала партнерское соглашение с LaLiga, одной из сильнейших лиг в мире, став официальным беттинг-партнером Примеры Дивисьонв регионе СНГ на два года.

Испанская ассоциация предоставит площадки для размещения бренда Parimatch на всех мероприятиях, организованных LaLiga. Рекламу Parimatch на 3D-коврах во время трансляции матчей смогут увидеть зрители 15 стран СНГ. А маркетинговые материалы с символикой компании будут использованы на выездных матчах "Реал Мадрида", "Барселоны" и мадридского "Атлетико".

В рамках партнерства Parimatch получит возможность использовать логотипы, эмблемы, товарные знаки LaLiga и права на фото семи действующих игроков, которые могут быть задействованы в маркетинговых активностях. Также две легенды LaLiga будут участвовать в PR-акциях и телевизионных рекламных кампаниях Parimatch для трансляций на территории стран СНГ. В будущем LaLiga предоставит билеты на матчи, которые Parimatch разыграет среди своих клиентов.

- Мы рады объявить о партнерстве с LaLiga, одним из лучших футбольных дивизионов в мире. Наше сотрудничество - результат активной вовлеченности Parimatch в мир футбола, которому мы придаем чрезвычайно большое значение, - прокомментировала Юлия Лешкова, заместитель директора Parimatch Belarus. - Уверена, партнерство послужит ключевым элементом в продвижении наших брендов, а клиенты Parimatch получат уникальные впечатления.

- Крепкие региональные партнерские соглашения - это ключ к построению более тесных связей с нашими фанатами и расширению глобального присутствия LaLiga. За последние годы наша аудитория в странах СНГ существенно выросла, что дает нам поддержку и уверенность в конкурентной борьбе. Parimatch разделяет наши амбиции по созданию развлечений мирового уровня и является идеальным партнером для развития этого подхода в регионах СНГ, - отметил Оскар Мэйо, директор по бизнесу, маркетингу и международному развитию LaLiga.

Официальная пресс-конференция о подписании соглашения между LaLiga и Parimatch пройдет 15 октября. Для участия необходимо отправить заявку с пометкой "Аккредитация" на info@parimatch.global

Компания Parimatch имеет глобальный опыт международных интеграций и инвестиций в большой спорт, что дает широкие перспективы развития партнерских отношений. Результатом совместной работы, уверены стороны, станут многочисленные маркетинговые активации, направленные на укрепление лидирующих позиций компаний, а также увеличение клиентских баз на ключевых рынках.

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О Parimatch

Parimatch объединяет технологии, бизнес и спорт, чтобы дарить игрокам эмоции с помощью инноваций. Основанная в 1994 году компания превратилась в один из крупнейших букмекерских брендов в Европе и СНГ.

Parimatch Belarus - технологическая компания, флагман в индустрии беттинга РБ - гордится надежным букмекерским и игровым предложением на инновационной цифровой платформе для мобильных устройств.

О LaLiga

LaLiga - это частная спортивная ассоциация, которая состоит из 20 клубов LaLiga Santander и 22 клубов LaLiga SmartBank, ответственных за организацию этих национальных профессиональных футбольных соревнований. Штаб-квартира ассоциации расположена в Мадриде. В сезоне 2018-2019 аудитория LaLiga составила более 2,7 миллиарда человек по всему миру.

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