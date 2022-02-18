Parimatch поздравляет "Челси" с завоеванием титула чемпиона мира

Parimatch рад отпраздновать историческую победу партнера.

Новый трофей дополнил внушительную коллекцию трофеев "Челси" за последний год, среди которых – победа в чемпионате Европы против "Манчестер Сити" в мае прошлого года в Порту.

Parimatch невероятно гордится чемпионством "Челси" и отмечает уникальный стиль, целеустремленность и харизму клуба – качества, которые стали решающими для выбора партнера.

ФК "Челси" подписал трехлетний партнерский контракт с Parimatch в 2021 году, присоединившись к "Ювентусу", "Лестер Сити", "Эвертону" и другим в пуле футбольных клубов – партнеров компании. Вскоре после этого Parimatch и "Челси" запустили глобальную кампанию, основанную на легенде о короле Артуре, в которой приняли участие звезды клуба Маркос Алонсо, Сезар Аспиликуэта и Тьяго Силва.

В ближайшее время "Челси" примет участие в двух крупных английских национальных турнирах. 27 февраля мужская команда клуба сыграет с "Ливерпулем" в финале Кубка Лиги, а женская команда будет стремиться выиграть Кубок Лиги против "Манчестер Сити" 5 марта.

Parimatch болеет за "Челси" и уверен, что сильная воля к победе принесет клубу новые успехи в оставшейся части сезона.

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