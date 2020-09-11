Parimatch стал новым глобальным беттинг-партнером "Лестер Сити"

Компания Parimatch и английский футбольный клуб "Лестер Сити" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого лидер индустрии беттинга Беларуси стал официальным партнером клуба. Соглашение рассчитано на кампанию Премьер-лиги 2020/21.

Символика Parimatch будет размещена на форме для тренировки и разминки основного состава команды "Лестер Сити" во время всех локальных матчей, а также матчей турнира Лиги Европы УЕФА предстоящего сезона.

Кроме того, в рамках партнерства брендинг компании Parimatch можно будет увидеть на боковых светодиодных рекламных щитах во время домашних матчей Premier League, Emirates FA Cup и Carabao Cup, на пресс-воллах во время интервью, которые будут сопровождать все ведущие матчи на стадионе King Power, и в социальных сетях Клуба.

– Мы действительно рады партнерству с Parimatch – потрясающим международным брендом. Мы с нетерпением ждем возможности работать вместе и помогать укреплять международный авторитет друг друга", – прокомментировал Харж Хир, глава отдела партнерств ФК "Лестер Сити".

– Parimatch всегда стремится к развитию. Английская Премьер-лига – один из сильнейших европейских чемпионатов, мы рады быть в нем представлены. "Лестер Сити" – клуб с долгой интересной историей и традициями. Как и Parimatch, он никогда не скрывает своих амбиций. Вскоре бренд Parimatch появится на домашней арене "Лестера" "Кинг Пауэр" – уверен, это будет ярко и заметно. Подписание соглашения – важная часть международной интеграции, которая, мы надеемся, скоро продолжится, – отметил коммерческий директор Parimatch Belarus Михаил Герасимович.

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"Лестер Сити" – английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. В настоящее время выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Наивысшим достижением клуба является чемпионство в сезоне 2015/16. Команда также трижды выигрывала Кубок Футбольной лиги.

Parimatch – технологичная компания, флагман в индустрии беттинга в Беларуси – гордится надежным букмекерским и игровым предложением на инновационной цифровой платформе для мобильных устройств.

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