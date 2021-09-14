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14 сентября 2021, 12:00

Parimatch усиливает присутствие в Английской Премьер-лиге: партнерские соглашения заключены с шестью клубами

Международный технологический и беттинговый бренд расширяет список партнеров в английской Премьер-лиге, суммарно подписав соглашения с 30% команд – участниц чемпионата. В 2021 году компания начала сотрудничество с ФК "Челси", ФК "Астон Вилла", ФК "Брайтон энд Хоув Альбион" и ФК "Саутгемптон", а также продолжила партнерства в рамках контрактов с ФК "Эвертон" и ФК "Лестер Сити".

Parimatch, глобальный технологический и беттинговый бренд, подписал тройное соглашение с футбольными командами, которые играют в английской Премьер-лиге ФК "Астон Вилла", ФК "Брайтон энд Хоув Альбион" и ФК "Саутгемптон".

Компания подписала соглашения с клубами 21 августа 2021 г. Контракты предусматривают многочисленные офлайн- и digital-проекты, эксклюзивный доступ к ресурсам клубов, билеты на матчи, общие розыгрыши клубного мерча и др. Соглашения также включают разработку совместных захватывающих проектов, рекламных кампаний и розыгрышей.

Соглашение с тремя клубами было подписано вскоре после недавнего объявления о начале сотрудничества Parimatch с ФК "Челси" и призвано усилить присутствие и влияние Parimatch в одной из сильнейших мировых футбольных лиг. Подключение ФК "Астон Вилла", ФК "Брайтон энд Хоув Альбион" и ФК "Саутгемптон" к партнерскому портфелю позволило Parimatch стать одним из немногих беттинговых брендов, имеющих такое количество сделок с клубами Премьер-лиги.

Роман Сиротян, Co-CEO Parimatch Tech, отметил:

"Уверенное усиление влияния бренда Parimatch в международном мире спорта – предмет большой гордости для каждого в Parimatch Tech. Добавив в портфель наших партнеров ФК "Астон Вилла", ФК "Брайтон энд Хоув Альбион" и ФК "Саутгемптон", можем уверенно сказать, что теперь 30% участников английской Премьер-лиги разделяют наши ценности и боевой дух! Мы счастливы, что подписали соглашения с этими большими командами, и с радостью будем использовать партнерские возможности в пределах нашего сотрудничества. Parimatch восхищается невероятной историей этих клубов и надеется стать частью их успехов и будущих побед. Нас наполняет чувство гордости от сотрудничества с ФК "Челси", "Эвертон" и ФК "Лестер Сити", и мы с нетерпением ждем появления наших команд-партнеров на поле, где они продемонстрируют свою страсть к футболу и победам!"

Никола Иббетсон, коммерческий директор ФК "Астон Вилла", прокомментировала:

"Мы рады начать официальное сотрудничество с Parimatch – международным брендом, который разделяет амбиции нашего клуба. Это партнерство создаст немало возможностей для взаимодействия с нашими фанатами, и мы с нетерпением ждем успехов, которые достигнем совместными усилиями в процессе сотрудничества".

Сара Беттерс, директор по маркетингу и партнерства ФК "Саутгемптон", говорит:

"Мы искренне приветствуем Parimatch в качестве нашего нового коммерческого партнера. Мы очень счастливы работать в предстоящем сезоне с брендом, разделяющим ценности нашего клуба – амбициозность и прогрессивность".

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Parimatch Belarus – лауреат многочисленных профессиональных и отраслевых премий, среди которых победа в номинациях "Мобильное приложение для ставок №1" ("Номер один", 2021), "Высокотехнологичные услуги в букмекерской сфере" и "Букмекерские компании" ("Бренд года", 2020), "Лучшее антикризисное решение" и "Бренд года в спорте" (Marspo Awards, 2021), "Сезонный маркетинг" и "Партнерство/спонсоринг" (Effie, 2020). Также в 2020 году первое легальное онлайн-казино Parimatch было отмечено бронзовой наградой Effie в категории "Запуск нового продукта или услуги".

Задействуя возможности глобальных и локальных партнерств, Parimatch оказывает поддержку социальным спортивным проектам, участвует в развитии спорта и киберспорта, способствует карьере талантливых спортсменов.

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