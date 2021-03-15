Parimatch запускает новую глобальную кампанию с участием главных звезд "Ювентуса"

Parimatch, официальный беттинг-партнер ФК "Ювентус", запускает новую глобальную видеокампанию с участием главных звезд клуба – Артура Мело, Данило Луиса да Силва, Альваро Мората, Криштиану Роналду и Войцеха Щенсны. Главный месседж – всемирная диджитализация, вступление в эру онлайн.

Благодаря профессионализму и усилиям обеих команд удалось приблизить легендарных футболистов к зрителям. Глобальная кампания направлена на повышение узнаваемости бренда Parimatch среди фанатов ФК "Ювентус".

Партнерство Parimatch с легендарным футбольным клубом – это слияние двух сильных духом команд, двух мировых амбициозных брендов. Сила "Ювентуса" – в его замечательной истории, длинном списке титулов, традициях и поддержке миллионов болельщиков. Сила Parimatch – в смелости, флагманской позиции в своей нише и стремлении продвигать инновации.

– Наше сотрудничество с "Ювентусом" длится уже полгода и получилось настолько ярким и наполненным энергией, что его не могли не заметить болельщики по всему миру. Они по достоинству оценили сочетание двух сильных брендов, заряженных на победы. В каждом составе клуба появляются новые суперзвезды, а в ДНК "Юве" заложены победы и девиз – "Биться до конца". Теперь бесконечная энергия "Ювентуса" дополнена оттенками Parimatch – это мощное сочетание получило воплощение в эффектном ролике, символизирующем партнерство, – отметил коммерческий директор Parimatch Belarus Михаил Герасимович.

Ролик снят продакшн-хаусом Electric Sheep Film. Режиссеры – Андрей Копоц и Макар Северин. Оператор – Никита Кузьменко, ранее работавший с Кэти Перри и Карди Би. Композитор и звукорежиссер – Евгений Филатов (The Maneken), саундпродюсер электро-фолк группы ONUKA.

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Parimatch – один из лидеров рынка беттинга в СНГ, который, основываясь на собственных технологических разработках, дарит эмоции от азартных развлечений.

Боевой дух и стремление к развитию Parimatch транслирует через амбассадоров, партнерство с глобальными спортивными брендами. В команду чемпионов Parimatch входят суперзвезда ММА Конор Макгрегор, бойцы UFC. Также амбассадором компании был легендарный король боксерского ринга Майк Тайсон. В 2020 году подписаны соглашения с испанской La Liga, футбольными клубами "Ювентус", "Лестер Сити" и "Эвертон" – так компания повышает свою узнаваемость среди любителей футбола по всему миру.

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