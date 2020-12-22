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22 декабря 2020, 10:05

Parimatch запускает платформу для проекта "Эксперты" с прогнозами на спорт

Parimatch запускает платформу для проекта "Эксперты", где пользователи смогут узнать прогнозы на спортивные события. Специалисты проанализируют статистику противостояний и помогут выбрать победный исход.

Экспертами Parimatch стали известные экс-спортсмены, тренеры и специалисты. Сергей Гуренко после игровой карьеры зарекомендовал себя авторитетным футбольным тренером и взял на себя экспертизу чемпионатов Беларуси, России, АПЛ, Серии А и еврокубков. Виталий Кутузов, поигравший за "Милан" и другие европейские клубы, анализирует матчи Серии А и еврокубков. Алексей Калюжный, двукратный лучший хоккеист Беларуси, — обозреватель хоккейных матчей с акцентом на КХЛ и НХЛ. Зайка делает прогнозы на волейбол, баскетбол, теннис и гандбол.

– Идея экспертного проекта появилась давно, но понадобилось время, чтобы ее продумать и собрать по-настоящему звездную команду. Прогнозами сегодня не удивишь – этот инструмент часто используют для мотивации в ставках. Нам хотелось создать то, что будет сложно повторить, придать идее новые форму и смысл. Поэтому в "клуб экспертов" вошли Виталий Кутузов, Сергей Гуренко, Алексей Калюжный и загадочная Зайка — они знают, что такое победы и поражения, обладают уникальными знаниями, которыми теперь делятся. Для нас были важны опыт и экспертиза, а Зайка еще и воплощает красоту и изящность – это загадка проекта, которая подогревает интерес мужской аудитории. Мы ведем открытый рейтинг экспертов, где учитываем точность прогнозов. Наш проект – своеобразный квест, за которым интересно наблюдать, ведь мы создали не просто инфостраницу, а целую платформу с графикой и статистикой, – отметил коммерческий директор Parimatch Belarus Михаил Герасимович.

Чтобы не пропустить свежие прогнозы, следите за проектом "Эксперты" и подписывайтесь на Parimatch в социальных сетях.

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