Париж и Лиссабон примут первые четвертьфиналы футбольной Лиги чемпионов

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал полный календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первый игровой день 15 февраля 2022 года "Пари Сен-Жермен" примет в столице Франции мадридский "Реал". В Лиссабоне португальский "Спортинг" сыграет с финалистом прошлого розыгрыша английским "Манчестер Сити". Ответные встречи в этих парах пройдут 9 марта в столице Испании и Манчестере.

В среду, 16 февраля, итальянский "Интер" встретится в Милане с английским "Ливерпулем". Австрийский "Зальцбург" примет у себя дома лучшую команду Германии мюнхенскую "Баварию". Здесь ответные игры за выход в четвертьфинал состоятся 8 марта в Ливерпуле и Мюнхене.

Действующий победитель главного континентального клубного турнира лондонский "Челси" 22 февраля примет в британской столице французский "Лилль". Испанский "Вильярреал" сыграет на своем поле с итальянским "Ювентусом". Повторные встречи в этих парах намечены на 16 марта в Лилле и Турине.

Еще два стартовых поединка 1/8 финала состоятся 23 февраля: в Мадриде испанский "Атлетико" примет английский "Манчестер Юнайтед", в португальской столице лиссабонская "Бенфика" будет соперничать с нидерландским "Аяксом". Ответные матчи в этих парах пройдут 15 марта в Манчестере и Амстердаме.

Жеребьевка четвертьфиналов состоится 18 марта в штаб квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Сами матчи за выход в полуфинал пройдут 5-6 апреля и 12-13 апреля. Полуфинальные баталии пройдут 26-27 апреля и 3-4 мая, финальный поединок состоится 28 мая в российском Санкт-Петербурге.-0-