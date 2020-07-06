Парижский марафон перенесен на ноябрь

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы Парижского марафона приняли решение из-за ситуации с коронавирусом перенести соревнования на 15 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт состязаний.

Первоначально старт должен был состояться 5 апреля. Затем организаторы отложили его на 18 октября, и вот стали известны новые сроки проведения престижного марафона.

"Чтобы иметь возможность провести Парижский марафон в лучших условиях, после консультаций с мэрией и префектурой полиции Парижа мы решили перенести дату мероприятия. Новая дата Парижского марафона - 15 ноября 2020 года. Разумеется, мы будем учитывать происходящее и неукоснительно соблюдать указания органов здравоохранения и государственных служб", - сообщили организаторы состязаний.

Ранее из-за коронавируса были отменены Нью-Йоркский, Бостонский, Дублинский, Берлинский и Римский марафоны.

Берлинский и Нью-Йоркский марафоны отменили из-за пандемии коронавируса Состязания в Нью-Йорке должны были состояться 1 ноября. Зарегистрированным участникам вернут вступительный взнос в полном объеме или дадут возможность бесплатно принять участие в марафоне в 2021, 2022 или 2023 году.

Парижский международный марафон - ежегодный старт, который проводится в столице Франции. По рейтингу Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) марафон имеет золотой статус.-0-