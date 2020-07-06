Парижский марафон перенесен на ноябрь

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы Парижского марафона приняли решение из-за ситуации с коронавирусом перенести соревнования на 15 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт состязаний.
Первоначально старт должен был состояться 5 апреля. Затем организаторы отложили его на 18 октября, и вот стали известны новые сроки проведения престижного марафона.
"Чтобы иметь возможность провести Парижский марафон в лучших условиях, после консультаций с мэрией и префектурой полиции Парижа мы решили перенести дату мероприятия. Новая дата Парижского марафона - 15 ноября 2020 года. Разумеется, мы будем учитывать происходящее и неукоснительно соблюдать указания органов здравоохранения и государственных служб", - сообщили организаторы состязаний.
Ранее из-за коронавируса были отменены Нью-Йоркский, Бостонский, Дублинский, Берлинский и Римский марафоны.
Парижский международный марафон - ежегодный старт, который проводится в столице Франции. По рейтингу Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) марафон имеет золотой статус.-0-