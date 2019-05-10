Пары четвертьфиналистов определились на чемпионате Беларуси по мини-футболу

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После матчей заключительного тура XXX чемпионата Беларуси по мини-футболу определились все пары четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель регулярного сезона гомельский ВРЗ в борьбе за выход в полуфинал сыграет с минской командой "Охрана-Динамо". Еще один клуб из Гомеля "БЧ" будет соперничать с действующим чемпионом страны "Лидсельмашем". Самый титулованный белорусский клуб "Дорожник", который 6 раз становился обладателем золота, встретится в минском дерби со "Столицей". Оршанский "Витэн" сыграет с "Борисовом-900".

Первые поединки серий до двух побед одной из команд состоятся 15 мая, ответные - 19 мая. Третьи, решающие матчи, если потребуется, пройдут 22 мая.

Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал лидер атак "Лидсельмаша" Владимир Жигалко, забивший 49 мячей.-0-