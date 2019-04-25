Пары полуфиналистов определились на юниорском ЧМ по хоккею

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по хоккею среди юниоров (U-18) в Швеции определились пары полуфиналистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хоккеисты России, в четвертьфинале обыгравшие белорусов 6:0, встретятся с командой США, которая с таким же результатом разгромила финнов.
Сборная Канады, переигравшая Латвию со счетом 3:1, в матче за выход в финал будет соперничать со шведами, взявшими верх над чехами - 4:2.
Полуфинальные встречи пройдут 27 апреля, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 28 апреля.
В первом матче серии до двух побед за сохранение места в элитном дивизионе хоккеисты Швейцарии были сильнее Словакии - 4:1. Их второй поединок состоится 27 апреля.
Год назад победителями юниорского чемпионата планеты стали хоккеисты Финляндии, серебро досталось команде США, бронзу завоевали шведы.-0-
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