Пары полуфиналистов определились на женском Евробаскете

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Европы по баскетболу в Сербии определились четыре полуфиналиста, которые продолжат борьбу за награды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сербские баскетболистки, которые были соперницами сборной Беларуси в предварительной группе D в четвертьфинале, разгромили представительниц Швеции со счетом 87:49.

В матче за выход в полуфинал сербки встретятся с действующими чемпионками Европы испанками, уверенно переигравшими еще одного бывшего соперника белорусок - команду России (78:54).

Другую полуфинальную пару составили сборные Франции и Великобритании. В четвертьфинале британки были сильнее венгерской дружины - 62:59.

Француженки одолели бельгиек со счетом 84:80.

Полуфинальные поединки состоятся в субботу, 6 июля, их победители 7 июля встретятся в финальном матче за золото, проигравшие поспорят за бронзу.

Сборная Беларуси заняла последнее место в группе D, победив только бельгиек (69:61) и уступив сербкам (53:55) и россиянкам (62:76). Два года назад на чемпионате Европы в Чехии белоруски также не сумели выйти из группы. Лучшим результатом женской сборной Беларуси является бронза ЧЕ-2007 в Италии.

На Евробаскете-2017 чемпионками стали испанки, победившие в решающем поединке француженок со счетом 71:55. Бронзу завоевали бельгийки, разгромившие в матче за третье место гречанок - 78:45.-0-

Фото ФИБА