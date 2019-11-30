Павел Дик занял 5-е место на этапе Кубка Европы по фристайлу в Финляндии

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжный акробат Павел Дик занял 5-е место на завершившемся в финской Руке этапе Кубка Европы по фристайлу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый результат спортсмена 99,40 балла. Что касается остальных представителей Беларуси, то Вячеслав Тимерцев занял 10-е место, Макар Митрофанов - 14-е, Игорь Дробенков - 29-е, Юрий Белый - 30-е, Андрей Кузьмин - 32-е, а Дмитрий Мазуркевич - 34-е. Всего в стартах участвовали 38 спортсменов.

Тройку призеров составили россияне Илья и Максим Буровы, заработавшие соответственно 102,93 и 101,97 балла, а также Руслан Катманов (100,46 очка).

В первый день состязаний белорусы остановились на следующих позициях итогового протокола: Дмитрий Мазуркевич занял 5-е место (181,56), Вячеслав Тимерцев - 7-е (165,46), Макар Митрофанов - 8-е (164,55), Игорь Дробенков - 20-е, Павел Дик - 22-е, Андрей Кузьмин - 27-е, а Юрий Белый - 33-е. Победу праздновал швейцарец Ноэ Рот (238,80).-0-