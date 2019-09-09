Павел Файдек считает проведение матча Европа - США в Минске отличной идеей

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение матчевой встречи Европа - США в Минске - отличная идея. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал польский спортсмен трехкратный чемпион мира по метанию молота Павел Файдек.

Европейцы стали лучшими в метании молота в матче Европа - США Лучший результат показал поляк Павел Файдек - 80 м 71 см, второе место занял его соотечественник Войцех Новицкий - 78 м 33 см, третья позиция у британца Ника Миллера - 77 м 89 см.

"Тут очень хорошая атмосфера, на трибунах много болельщиков, которые не жалея сил поддерживают спортсменов. Это одни из самых лучших соревнований, в которых участвовал за свою карьеру. Все службы работают четко, всегда готовы прийти на помощь. Очень хорошая идея, которая наверняка найдет продолжение, - считает Павел Файдек. - Это хорошие соревнования для меня и с точки зрения результата. Да, были испорченные попытки. Но нужно сделать поправку, что я начал тренироваться только в марте после тяжелой травмы. Потом были тяжелые сборы. Планирую показать лучшую форму на предстоящем чемпионате мира в Дохе".

В программу исторического матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 мс барьерами, 110 мс барьерами, 200 м, 400 м, 400 мс барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 мс препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

В каждом виде программы выступают по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире принимают около 350 атлетов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представляют 14 атлетов.

Соревнования стартовали сегодня, они завершатся 10 сентября.-0-