Павел Файдек считает проведение матча Европа - США в Минске отличной идеей

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение матчевой встречи Европа - США в Минске - отличная идея. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал польский спортсмен трехкратный чемпион мира по метанию молота Павел Файдек.
"Тут очень хорошая атмосфера, на трибунах много болельщиков, которые не жалея сил поддерживают спортсменов. Это одни из самых лучших соревнований, в которых участвовал за свою карьеру. Все службы работают четко, всегда готовы прийти на помощь. Очень хорошая идея, которая наверняка найдет продолжение, - считает Павел Файдек. - Это хорошие соревнования для меня и с точки зрения результата. Да, были испорченные попытки. Но нужно сделать поправку, что я начал тренироваться только в марте после тяжелой травмы. Потом были тяжелые сборы. Планирую показать лучшую форму на предстоящем чемпионате мира в Дохе".
В программу исторического матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 мс барьерами, 110 мс барьерами, 200 м, 400 м, 400 мс барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 мс препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.
В каждом виде программы выступают по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире принимают около 350 атлетов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представляют 14 атлетов.
Соревнования стартовали сегодня, они завершатся 10 сентября.-0-