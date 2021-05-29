Павел Ясеновский продолжит возглавлять Белорусскую федерацию дзюдо

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем Белорусской федерации дзюдо на отчетно-выборной конференции общественного объединения переизбран Павел Ясеновский, сообщили БЕЛТА в федерации.
В мероприятии участвовали делегаты областных организаций и города Минска, спортивный актив федерации, ветераны дзюдо, приглашенные, представители спортивных клубов, Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета.
Делегаты конференции признали работу Белорусской федерации дзюдо за отчетный период удовлетворительной и поддержали кандидатуру Павла Ясеновского, являющегося также спортивным директором Европейского союза дзюдо. Заместителями главы общественного объединения стали Сергей Буякевич, Виталий Песняк, Вячеслав Матвейчук и Сергей Бобович. Кроме того, были избраны новый состав исполкома, президиума и ревизионной комиссии федерации. Генеральным секретарем БФД назначен Руслан Шарапов.
После переизбрания Павел Ясеновский поблагодарил всех делегатов за доверие и пожелал успешной деятельности всему составу правления Белорусской федерации дзюдо.-0-