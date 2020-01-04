Павел Нехайчик перешел в БАТЭ из брестского "Динамо"

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский полузащитник Павел Нехайчик после шестилетнего перерыва вновь стал футболистом борисовского БАТЭ. Сегодня он подписал с "желто-синими" долгосрочный контракт, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Павел Нехайчик, которому 31 год, начал свою профессиональную карьеру в БАТЭ в 2007 году. В составе борисовского клуба он стал шестикратным чемпионом Беларуси, провел 191 матч, забив 36 мячей. Павел Нехайчик выступал в России - московском "Динамо", "Оренбурге" и "Томи", а с 2017 года играл за брестское "Динамо", которому в 2019 году помог завоевать первый в истории титул чемпиона Беларуси.-0-