Павел Нехайчик стал автором лучшего гола 12-го тура чемпионата Беларуси

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павел Нехайчик признан автором самого красивого гола 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси по итогам традиционного голосования болельщиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем победном матче с гродненским "Неманом" 32-летний ветеран борисовского БАТЭ открыл счет на 14-й минуте красивым обводящим ударом в дальний угол ворот. В итоге борисовчане выиграли с крупным счетом 3:0. В нынешнем сезоне Павел Нехайчик дважды поражал ворота соперников. После победы над "Неманом" футболисты БАТЭ набрали 29 очков и по-прежнему занимают вторую позицию в турнирной таблице, уступая только действующему чемпиону страны солигорскому "Шахтеру", у которого 36 баллов из 36 возможных. В центральном поединке 13-го тура 19 июня БАТЭ сыграет в гостях у минского "Динамо".

Турнирное положение после 12 туров: "Шахтер" - 36 очков, БАТЭ - 29, "Рух" - 24, "Динамо" (Минск) - 23, "Гомель" - 21, "Витебск" - 18, "Динамо" (Брест) - 18, "Минск" - 16, "Торпедо-БелАЗ" - 15, "Энергетик-БГУ" - 15, "Ислочь" - 14, "Слуцк" - 11, "Славия" - 8, "Неман" - 7, "Сморгонь" - 5, "Спутник" - 4.

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 11 мячей.-0-