Павел Савицкий и Денис Лаптев покинули футбольный клуб "Рух"

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два известных белорусских футболиста покинули брестский "Рух" по соглашению сторон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С брестским клубом расстались полузащитник Павел Савицкий и нападающий Денис Лаптев, которые выступали за "Рух" с января 2021 года. Лаптев провел за брестчан 29 игр, забив в них 9 мячей, Савицкий сыграл на матч меньше и 5 раз поражал ворота соперников.

Прошлый чемпионат Беларуси "Рух" завершил на 5-м месте, набрав 58 очков в 30 встречах.

В эти дни футболисты "Руха" проводят в Пинске первый предсезонный учебно-тренировочный сбор. В планах подопечных Вячеслава Григорова несколько контрольных матчей.-0-