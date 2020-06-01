1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий брестского "Динамо" Павел Савицкий признан лучшим игроком 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победном поединке с земляками из "Руха" (4:1) Павел Савицкий появился на поле на 65-й минуте и за 10 минут сумел оформить голевой дубль.

В предыдущем туре лучшим игроком был назван форвард солигорского "Шахтера" Дмитрий Подстрелов.

До этого лучшими игроками признавались: Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар ("Динамо", Минск), Габриэль Рамос, Валерий Горбачик, Луис Велозу (все - "Торпедо-БелАЗ", Жодино), Никита Мельников, Михаил Барановский (оба - "Славия", Мозырь), Денис Панкратов ("Слуцк"), Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ", Минск).

Сейчас турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, набравший 25 очков, на 3 балла меньше у минского "Энергетика-БГУ", по 21 очку имеют "Шахтер" и жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Матчи 12-го тура 30-го чемпионата Беларуси запланированы на 5-7 июня.-0-