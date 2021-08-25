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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павел Седько признан лучшим игроком 20-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.В победном домашнем поединке с жодинским "Торпедо-БелАЗом" (3:2) капитан брестского "Динамо" был одним из лидеров команды, забив два гола. Всего на счету 23-летнего полузащитника брестских динамовцев 7 забитых мячей.После этой виктории брестское "Динамо" набрало 30 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. Лидирует солигорский "Шахтер", у которого 47 баллов после 17 проведенных встреч, на второй позиции борисовский БАТЭ, третьим идет брестский "Рух", набравший 40 очков, на один балл меньше у минского "Динамо", футболисты "Гомеля" имеют 35 очков.Матчи 21-го тура пройдут 27-29 августа.-0-