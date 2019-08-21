Павлюченко, Ксенофонтов, Шкурин и еще 25 футболистов вызваны в белорусскую "молодежку" на отборочный матч Евро-2021 с Португалией

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной молодежной сборной Беларуси (U-21) Сергей Яромко определил расширенный список футболистов на домашний отборочный матч чемпионата Европы-2021 с командой Португалии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В число кандидатов включено 28 игроков:

вратари - Павел Павлюченко ("Динамо-Брест"), Кирилл Котов ("Речица"), Александр Свирский (БАТЭ, Борисов);

защитники - Роман Вегеря ("Неман", Гродно), Артем Шкурдюк, Павел Шорац (оба - РЦОР-БГУ, Минск), Константин Кучинский ("Белшина", Бобруйск), Владислав Глинский, Владислав Малькевич (оба - БАТЭ, Борисов), Даниил Нечаев ("Лида"), Владислав Лях ("Динамо-Минск"), Илья Лукашевич ("Пролетер", Нови-Сад, Сербия), Юрий Крайко ("Гранит", Микашевичи);

полузащитники - Павел Седько, Денис Гречихо (оба - "Рух", Брест), Владислав Яцкевич ("Неман", Гродно), Максим Мякиш (БАТЭ, Борисов), Сергей Волков ("Витебск"), Дмитрий Бородин ("Смолевичи"), Глеб Шевченко, Артем Петренко (оба - "Славия", Мозырь), Антон Суша, Александр Ксенофонтов (оба - "Динамо-Минск"), Дмитрий Подстрелов ("Дняпро", Могилев);

нападающие - Владислав Мухамедов ("Смолевичи"), Артем Концевой ("Мезекевешд", Венгрия), Илья Шкурин (РЦОР-БГУ, Минск), Владислав Федосов ("Витебск").

Окончательный список из 23 футболистов, которые будут вызваны на тренировочный сбор, определится на следующей неделе.

Команда соберется 2 сентября в техническом центре ассоциации "Белорусская федерация футбола" и будет тренироваться на комплексе футбольных полей в Веснянке. На 6 сентября намечен контрольный матч с футболистами "Городеи", а 10 сентября в Жодино белорусская "молодежка" встретится с португальскими сверстниками.

Для белорусов это будет второй домашний поединок в квалификационной группе 7 молодежного Евро-2021. На старте квалификации белорусы разгромили команду Гибралтара со счетом 10:0. Для португальцев предстоящая встреча с Беларусью будет первой в этом отборочном цикле.-0-