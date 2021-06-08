Павлюченкова и Зиданшек пробились в 1/2 финала "Ролан Гаррос"

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытом чемпионате Франции по теннису определились первые участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женском одиночном разряде российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (32-й номер мирового рейтинга) впервые пробилась в полуфинал турниров серии "Большого шлема", одолев в затяжном трехсетовом четвертьфинале представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22) - 6:7 (2:7), 6:2, 9:7. По ходу этих состязаний россиянка выиграла у двух белорусских теннисисток Арины Соболенко (4) и Виктории Азаренко (16).

В матче за выход в финал соперницей Анастасии Павлюченковой будет словенская теннисистка Тамара Зиданшек (85), которая сегодня переиграла испанку Паулу Бадосу Хиберт (35) - 7:5, 4:6, 8:6.

Еще два женских четвертьфинала состоятся завтра. В первом из них американка Кори Гауфф (25) встретится с чешкой Барборой Крейчиковой (33), а затем девятая ракетка планеты полька Ига Свентек сыграет с гречанкой Марией Саккари (18).

В первом мужском четвертьфинальном поединке испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина (46) играет сегодня с представителем Германии Александром Зверевым (6). Также сегодня грек Стефанос Циципас (5) встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым (2). Завтра первая ракетка мира серб Новак Джокович будет соперничать с итальянцем Маттео Берреттини (9), а испанец Рафаэль Надаль (3) сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом (10).

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится в Париже 13 июня.-0-