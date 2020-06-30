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30 июня 2020, 17:24

Павлов покинул пост главного тренера ФК "Слуцк"

Виталий Павлов. Фото СФК "Слуцк"
Виталий Павлов. Фото СФК "Слуцк"
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30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виталий Павлов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Слуцк". Контракт был расторгнут сегодня по соглашению сторон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Виталий Павлов возглавлял "Слуцк" с 2017 года, в котором команда заняла седьмое место в чемпионате Беларуси, что пока является ее лучшим результатом. Нынешний сезон футболисты этой команды начали успешно и после семи туров занимали первое место, набрав 16 очков. Однако затем они не сумели одержать ни одной победы, потерпев шесть поражений в восьми матчах. Сейчас, после 15 туров, находятся на 11-й строке турнирной таблицы, имея 18 очков.

Исполняющим обязанности главного тренера "Слуцка" стал Александр Кончиц, под руководством которого 3 июля команда проведет стартовый поединок второго круга в гостях у мозырской "Славии", также набравшей 18 баллов.

После первого круга 30-го национального первенства лидирует борисовский БАТЭ - 30 очков, на три балла отстает солигорский "Шахтер", по 26 очков имеют гродненский "Неман", минский "Энергетик-БГУ" и "Торпедо-БелАЗ" из Жодино. Матчи 16-го тура пройдут 3-5 июля.-0-

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